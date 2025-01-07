بعد انتشاره في أمريكا| احذر حمي الأرنب.. الأعراض والمضاعفات والعلاج

حمى الأرنب هي مرض نادر ولكنه خطير قد يصيب الإنسان نتيجة للتعرض لجرثومة تعرف باسم "الباستوريلا" والتي تنتقل إلى الإنسان عبر حيوانات مثل الأرانب، الأغنام، والماشية. يحدث هذا المرض بشكل رئيسي عند التعامل مع الحيوانات المصابة أو تناول لحوم غير مطهية جيدًا.

أعراض حمي الأرنب

بعد إنتشارة فى أمريكا أحذر حمي الأرنب الأعراض وطرق الوقاية والعلاج

في هذا المقال، سنتعرف على الأعراض والأخطار التي قد ترافق هذا المرض، وفقا لما نشرته صحيفة Independent .

الأعراض: حمى الأرنب يمكن أن تظهر على شكل أعراض مشابهة للعديد من الأمراض الأخرى، مما يجعل التشخيص صعبًا في البداية. من الأعراض الشائعة:

الحمى: ارتفاع درجة الحرارة هو العرض الأكثر شيوعًا.



آلام العضلات: يمكن أن يشعر المصاب بآلام شديدة في العضلات والمفاصل.



الصداع الشديد: من الأعراض التي قد ترافق الحمى.



الغثيان والقيء: بعض المصابين قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء.



انتفاخ الغدد اللمفاوية: قد يشعر الشخص بتورم في الغدد اللمفاوية خصوصًا في المنطقة القريبة من مكان العدوى.

أخطار حمي الأرنب

بعد إنتشارة فى أمريكا أحذر حمي الأرنب الأعراض وطرق الوقاية والعلاج

الأخطار: إذا لم يتم تشخيص المرض وعلاجه بشكل سريع، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

التسمم الدموي: يمكن أن تنتقل العدوى إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى التهاب الدم (تسمم الدم).



التهاب المفاصل: قد يعاني بعض المصابين من التهاب في المفاصل، خاصةً المفاصل الكبيرة مثل الركبتين.



التهاب الأغشية المخاطية: يمكن أن يصيب المرض الأغشية المحيطة بالمخ والعمود الفقري، مما يؤدي إلى التهاب السحايا.



تأثيرات على القلب والرئتين: قد تسبب العدوى التهابًا في الرئتين أو القلب، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

الوقاية والعلاج من حمي الأرنب

الوقاية والعلاج: من أجل الوقاية من حمى الأرنب، يُنصح بتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة أو تناول اللحوم غير المطهية بشكل جيد، في حال تم تشخيص المرض، يمكن معالجة حمى الأرنب باستخدام المضادات الحيوية، والتي تكون فعالة في القضاء على الجرثومة.

على الرغم من أن حمى الأرنب ليست شائعة جدًا، فإن الوعي بالمرض واتباع إجراءات الوقاية يمكن أن يحد من خطر الإصابة به، في حال شعرت بأي من الأعراض المذكورة بعد التعامل مع الحيوانات، يجب عليك مراجعة الطبيب فورًا للحصول على التشخيص والعلاج المناسب.