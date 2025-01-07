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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

أوعي ترميه بعد انهاردة.. وصفات طبيعية من قشر البرتقال للعناية بالبشرة في الشتاء

قشر البرتقال
قشر البرتقال
أسماء عبد الحفيظ
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هل تعلم أن قشر البرتقال الذي عادةً ما يُلقى في سلة المهملات يمكن أن يكون سر جمال بشرتك في الشتاء، حيث تعاني البشرة من الجفاف وفقدان النضارة.

ويمكن لقشر البرتقال أن يكون حلاً طبيعياً وفعّالاً لإعادة الحيوية والإشراقة إلى بشرتك، إذ يحتوي قشر البرتقال على مضادات الأكسدة، فيتامين C، و الزيوت الطبيعية التي تحارب التجاعيد وتخفف من علامات الشيخوخة وتمنح البشرة توهجًا صحيًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الفوائد الطبيعية لقشر البرتقال للبشرة

لا ترمية بعد اليوم وصفات طبيعية لقشر البرتقال ماسك للبشرة فى الشتاء

ترطيب البشرة: يساعد قشر البرتقال في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها، خاصة في الطقس البارد.


تفتيح البشرة: يحتوي قشر البرتقال على فيتامين C الذي يساعد في تفتيح البشرة وتحسين مظهرها.


مكافحة علامات الشيخوخة: بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في قشر البرتقال، يساعد في مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر شبابًا.


تنظيف المسام: يساعد قشر البرتقال في تنظيف المسام وإزالة الشوائب والدهون الزائدة التي قد تتسبب في ظهور البثور أو الرؤوس السوداء.


إعادة التوازن للبشرة: قشر البرتقال يحتوي على خصائص مهدئة وموازنة للبشرة، مما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة أو المتهيجة.


وصفات طبيعية باستخدام قشر البرتقال

1. ماسك قشر البرتقال والعسل لترطيب البشرة:

المكونات:

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف (يمكنك تجفيفه في الشمس أو باستخدام مجفف الطعام).
ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري).
طريقة التحضير:

اطحني قشر البرتقال المجفف حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا.
امزجي المسحوق مع العسل و ماء الورد حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الفاتر. الفائدة: سيساعد هذا الماسك في ترطيب البشرة وتجديدها، كما أن العسل يعمل على تهدئة البشرة الجافة.


2. ماسك قشر البرتقال مع الزبادي لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف.
ملعقة كبيرة من الزبادي.
نصف ملعقة صغيرة من الكركم (اختياري).
طريقة التحضير:

امزجي قشر البرتقال المجفف مع الزبادي و الكركم للحصول على خليط ناعم.
ضعي الماسك على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر. الفائدة: الكركم يساعد على تفتيح البشرة و التخلص من التصبغات، في حين أن قشر البرتقال يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إشراقة البشرة.


3. مقشر قشر البرتقال والشوفان لإزالة الخلايا الميتة

المكونات:

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف.
ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.
ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من الماء أو ماء الورد.


طريقة التحضير:

امزجي قشر البرتقال مع الشوفان و العسل.
أضيفي قليلًا من الماء أو ماء الورد حتى تحصلي على عجينة قابلة للتطبيق.
ضعي المزيج على وجهك بلطف وابدئي بتدليك البشرة بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.
اغسلي وجهك بالماء الفاتر. الفائدة: هذا المقشر الطبيعي يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة، مما يجعلها ناعمة ومشرقة.


4. ماسك قشر البرتقال والزبادي لتغذية البشرة الجافة

المكونات:

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف.
ملعقة كبيرة من الزبادي.
نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.


طريقة التحضير:

امزجي قشر البرتقال مع الزبادي و زيت الزيتون للحصول على خليط ناعم.
ضعي الماسك على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الفاتر. الفائدة: زيت الزيتون يعمل على ترطيب البشرة الجافة بينما يساعد قشر البرتقال في تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.
نصائح إضافية للاستفادة القصوى من قشر البرتقال:
استخدام قشر البرتقال المجفف: لتجفيف قشر البرتقال، ضعيه في الشمس أو استخدمي مجفف الطعام حتى يصبح هشًا ويمكن طحنه بسهولة.
تخزين القشر المجفف: بعد طحنه، يمكنك تخزينه في وعاء محكم لحفظه لفترة طويلة.
تجنب استخدام القشر على البشرة إذا كانت لديك حساسية: تأكد من إجراء اختبار صغير على جزء صغير من البشرة قبل استخدام الماسكات بشكل كامل.

البرتقال ترطيب البشرة قشر البرتقال الفوائد الطبيعية لقشر البرتقال للبشرة ماسك قشر البرتقال والزبادي لتغذية البشرة الجافة

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أوعي ترميه بعد انهاردة.. وصفات طبيعية من قشر البرتقال للعناية بالبشرة في الشتاء

قشر البرتقال
قشر البرتقال
قشر البرتقال

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