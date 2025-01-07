طائرة مساعدات سعودية جديدة تتجه إلى دمشق



أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض شهد اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

وأشارت الوكالة إلي أن ذلك يأتي امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية لاحقا عن وصول طائرة مساعدات إلى العاصمة السورية دمشق تحمل 23 طنا من المساعدات للشعب السوري.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي، تحمل على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 23 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات تأتي استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره قطر لإغاثة أهل سوريا والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية.

وتعد هذه الطائرة القطرية الثالثة التى تهبط في مطار دمشق الدولي، والثامنة ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا.