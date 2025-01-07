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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصاد

وزير الصناعة والنقل: إنشاء ميناء جاف بالعاشر يقلل من تكدس البضائع

الوزير
الوزير
ولاء عبد الكريم
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شهد الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة  الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية  بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

جرى توقيع العقد بين وزارة النقل ممثلة في  الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة و شركة ميدلوج  السويسرية  وهي الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها الهيئة  بالتنافس مع أربع تحالفات دولية كما أنها الذراع اللوجستي لأكبر خط ملاحي بالعالم (MSC).

وقع على العقد كل من المهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة و دومينيكو زانون - المدير التنفيذي لشركه ميدلوج.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع  يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل  مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفي ضوء إنشاء عدد 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وحيث يعتبر  الميناء  الجاف و المنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان احد المكونات الرئيسية لممر ( السخنة / الإسكندرية ) اللوجيستي الدولي المتكامل.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي أيضا في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في كافة مشروعات الوزارة، لافتا إلى ان أرض المشروع تقع على مساحة 250 فدان بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي، وتم تقسيمها إلى منطقتين: الأولى: بمساحة 130 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، و الثانية: بمساحة 120 فدان مخصصة لإنشاء المنطقة اللوجستية.

وأشار إلى ان هذا المشروع  سيسهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وحركة التجارة و تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة للحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن وإجراءات عمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

وأوضح أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعيا لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يودي الى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، خاصة وأن المشروع متصل بالموانئ البحرية (السخنة علي البحر الأحمر وبورسعيد ودمياط والإسكندرية علي البحر المتوسط) عبر شبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية من خلال خط  ( الروبيكي/ العاشر / بلبيس ) .

البضائع الميناء الجاف وزير الصناعة للموانئ وزارة النقل المصرية

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