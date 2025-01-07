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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

تفاصيل ونتائج حملات الكشف المبكر عن متعاطي المخدرات

علاج الإدمان
علاج الإدمان
البهى عمرو
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كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية بدأت في 2017، وكانت حينها النسب مخيفة.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن النسبة كانت 12%، ومع استمرار الحملات التي قام بها الصندوق بالتنسيق مع عدد من الجهات انخفضت النسبة لأقل من 1%.

وأكد أنه تم الكشف وفحص 8 آلاف سائق للحافلات المدرسية خلال العام المنقضي 2024، من خلال حملات مفاجئة وكانت النسبة 6%.

وأوضح أن أي سائق يتم إثبات تعاطيه للمخدرات يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وفصله طبقا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، إلى جانب إحالته للنيابة العامة لقيادته السيارة تحت تأثير المخدر.

 

صباح البلد الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان

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