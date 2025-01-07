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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ديني

أفضل ساعة في اليوم لقضاء الحوائج..ما موعدها؟

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت
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يغفل كثير من الناس عن أفضل ساعة في اليوم، لو حرصت عليها ووفقك الله لها، وستجد في حياتك العجب العُجاب، وهي أن تقوم قبل الفجر بربع ساعة في وقت ينام فيه الناس فتقوم وتقول: “يا مولاي غارت النجوم ونامت العيون ونزلت يا حي يا قيوم ففزعت اليك حاجتي كذا وكذا تناجيه”.

لماذا قيام الليل شرف المؤمن؟

 لأن العبادة التي لا رياء فيها لا أحد يراك الا الله عز وجل، كنز عظيم لمن أدركها تلك الساعة التي ينزل رب العرش إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داعٍ فأستجيب له، ففي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبراً عن الله تبارك وتعالى: "ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".

ما قاله النبي عن قيام الليل

(إنَّ اللَّهَ ليضحَكَ إلى رجلٌ قامَ في ليلةٍ بارِدَةٍ مِن فِراشِهِ ولِحافِهِ ودِثارِهِ فتوضَّأَ، ثمَّ قامَ إلى الصَّلاةِ، فيقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لملائكتِهِ: ما حمل عبدي هذا على ما صنَعَ، فيقولون: ربَّنا ! رجاءَ ما عِندَكَ، وشفقَةً مِمَّا عندَكَ، فيقولُ: فإنِّي قد أعطيتُهُ ما رجا، وأمَّنتُهُ مِمَّا يخافُ).

ماذا يحدث فى جسد المريض عندما يصلي قيام ليل؟

اكتشف أحد العلماء أن الصلاة فى جوف الليل وهو قيام الليل تشفي الأمراض الميؤس شفائها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة قيام الليل “دأب الصالحين وشفاءً من الأسقام”.

فإذا كان الإنسان واقفا منضبطًا أثناء صلاته كأن تكون قدماه فى محاذاه كتفيه ومستحضراً لعظمة المولى عز وجل فيخرج من جمجمة رأسه شعاع أثناء الركوع والسجود، فأتى أحد العلماء بالحالات المريضة الميؤس من شفائها ونصحهم بالصلاة فى جوف الليل فوجدهم يشفون شئً فشئ فإستنتج من هذا أن الصلاة فى جوف الليل يخرج من جمجمة الإنسان إشاعة، فضلًا عن أن بعض الأمراض كالسرطان تحتاج الى إشاعة حتى يخففوا من هذه الألالم فهذه الاشاعة صنعها إنسان فما بالك بالأشاعة النورانية التى تشهدها هذه الصلاة لذلك قال رسول الله عنها انها دأب الصالحين وشفاءًا للأسقام.

فضل صلاة قيام الليل

عدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لصلاة قيام اللّيل، منها:

1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بـ صلاة قيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.

2- صلاة قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

3- صلاة قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

4- المحافظونَ على صلاة قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: « وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».

6- صلاة قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

7- صلاة قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

8-شرفُ المُؤمن صلاة قيام اللّيل.

9- صلاة قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

فضل صلاة قيام الليل لماذا قيام الليل شرف المؤمن ماذا يحدث فى جسد المريض عندما يصلي قيام ليل ما قاله النبي عن قيام الليل

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