حماية المستهلك يوضح الضوابط والأليات الحاكمة لقانون التجارة الإلكترونية.. فيديو

قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك الاسبق، أن التجارة الإلكترونية تطورا سنويا منذ 2018 بنسب تصل لـ 40 %.

وتابع "سمير" خلال حواره مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، أن التجارة عن بعد تشمل التجارة الإلكترونية وكذلك بيع سلعة أو خدمة لا يمكن للمستهلك معاينتها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، أن التجارة عن بعد تشمل التجارة الإلكترونية وكذلك بيع سلعة أو خدمة لا يمكن للمستهلك معاينتها.

ولفت إلى أن القانون الحالي يعطي للمستهلك استبدال واسترجاع السلعة دون إبداء أي أسباب والمستهلك يتحمل النقل فقط لو أنه لا يوجد عيوب في السلعة و30 يوما في حالة وجود عيوب في السلعة.

واستكمل: القانون لم يطبق بشكل قوي، حيث يتيح للمستهلك معرفة جهة البيع وكل البيانات الخاصة بالسلعة التي يتم شراؤها ومطابقة شكلها الإلكتروني بالواقع، موضحا أن الرجل الذي يوصل السلعة اختاره وتعاقد معه البائع وبالتالي يكون مسئول عنه.