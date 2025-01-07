6 درجات مئوية| تحذير عاجل من الأرصاد وتحول مفاجيء في الطقس

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

توقعات الأرصاد الجوية اليوم وغدًا

التقرير ذهب إلى بيان هيئة الأرصاد الجوية الذي أشارت إلى أن البلاد ستشهد طقسًا معتدلًا خلال النهار في معظم المناطق، بينما يكون دافئًا نسبيًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلاً، فتتحول الأجواء إلى شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، مع احتمالية وصول الصقيع إلى المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء.

طقس

طقس بارد ودرجات الحرارة تصل إلى 6 مئوية

وأكدت الأرصاد أن الظاهرة الجوية الأبرز اليوم هي الشبورة المائية الكثيفة، التي تُغطي بعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وتُعد من الظواهر المؤثرة على حالة الطقس غدًا أيضًا.

خريطة الأمطار المتوقعة

توقعت الهيئة تراجع فرص سقوط الأمطار اليوم، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق محدودة مثل السواحل الشمالية الشرقية، شمال الوجه البحري، سلاسل جبال البحر الأحمر، وخليج العقبة، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة، والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة، والصغرى 10 درجات.

شمال الصعيد: العظمى 22 درجة، والصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة، والصغرى 10 درجات.

وحذرت الهيئة من تأثيرات الطقس البارد ليلًا والصقيع على المزروعات، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأجواء، خاصة مع استمرار الشبورة المائية التي قد تؤثر على حركة المرور خلال الصباح الباكر.

ختامًا، تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أهمية متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، خاصة مع التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر من تأثيرات الشبورة المائية الكثيفة التي تقلل الرؤية الأفقية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب القيادة بحذر لتجنب الحوادث.

وأوصت المزارعين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات في المناطق التي قد تشهد صقيعًا، مثل شمال الصعيد ووسط سيناء، حيث يُتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ومع انحسار فرص سقوط الأمطار واستمرار الأجواء الباردة، يبقى ارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل والصباح ضروريًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

وفي ظل هذه الأجواء، يُنصح بتقليل التحركات غير الضرورية ليلاً، والحرص على الاستعداد لمواجهة أي تغييرات طارئة في حالة الطقس.

ومع استمرار الظواهر الجوية المؤثرة، تبقى المتابعة المستمرة لنشرات الطقس واتخاذ الاحتياطات المناسبة السبيل الأمثل لضمان السلامة العامة للجميع.