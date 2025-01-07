أدلة جنائية وشهود عيان.. قرارات النيابة في حريق مطعم سوري شهير بفيصل

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في التهام حريق لمطعم سوري شهير بفيصل.

وانتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وقررت استدعاء مدير المطعم وشهود العيان من العاملين به للوقوف على كيفية اندلاع النيران.



وكشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لاشتعال النيران في مطعم سوري شهير بفيصل حيث تبين نشوب الحريق في مدخنة المطعم نتيجة الزيوت بها.

وأضافت التحريات ان الحريق اشتعل في المطعم الذي، يقع بعقار مكون من ٥ طوابق ولم يسفر عن اصابات او خسائر بالارواح.

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة إخماد حريق اندلع داخل مطعم سوري شهير بشارع عشرين في منطقة فيصل، ولم يسفر الحريق عن اية اصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في مطعم سوري شهير بمنطقة فيصل بالطالبية، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة مع الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين اشتعاله في مطعم شهير وتم إخلاؤه من العمال قبل إصابة أي منهم، بينما لم يسفر عن اية اصابات وأنهت القوات اطفاء النيران ثم اجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة اخرى.