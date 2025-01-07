واشنطن تفرض عقوبات على حميدتي لارتكاب "الدعم السريع" جرائم إبادة بالسودان

قررت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء في قوات الدعم السريع السودانية والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا أعمال إبادة جماعية في السودان وفرضت عقوبات على زعيم الجماعة بسبب الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع الملايين إلى النزوح من منازلهم.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها واصلت شن هجمات مباشرة ضد المدنيين، مضيفا أنها قتلت بشكل منهجي الرجال والفتيان على أساس عرقي واستهدفت عمدا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب والاغتصاب. أشكال أخرى من العنف الجنسي.

وقال بلينكن إن الميليشيات استهدفت أيضًا المدنيين الفارين وقتلت الأبرياء الفارين من الصراع.

وأضاف وزير الخارجية الامريكي: "الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع".



وأعلنت واشنطن فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ومنعته من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول قد تكون لديه في الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل: "منذ ما يقرب من عامين، انخرطت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في صراع مسلح وحشي مع القوات المسلحة السودانية للسيطرة على السودان، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون سوداني، وتسبب في مجاعة واسعة النطاق".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية صراعا منذ أكثر من 18 شهرا، مما خلق أزمة إنسانية تكافح فيها وكالات الأمم المتحدة لتوصيل الإغاثة.

واندلعت الحرب في أبريل 2023 وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قبل الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.