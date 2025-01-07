رؤساء مراكز الوادي الجديد يقدمون التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد

شارك رؤساء المراكز ووفود من الوحدات المحلية، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث قام اللواء أركان حرب مهندس ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الداخلة، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والشعبية بزيارة كنيسة مارى جرجس بمركز الداخلة، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان فى استقبالهم القس مرقص شفيق، والقس مكاريوس ماهر راعيا كنيسة مارى جرجس بالداخلة.

وخلال الزيارة، قدم اللواء ياسر كمال الدين التهنئة بعيد الميلاد المجيد 20250 وأكد أن هذه الزيارات تعكس الروح الطيبة التى تجمع بين المصريين، وتعزز من أواصر المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع. وأضاف أن مثل هذه المناسبات هى فرصة لتجديد العهد على العمل سويًا من أجل رفعة الوطن واستقراره.

من جانبه، أعرب القائمون على الكنيسة عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة الكريمة، التى تُجسد التلاحم الوطنى بين أبناء الشعب المصرى بمختلف أطيافه. كما قدموا الشكر للوفد على تهنئتهم ودعواتهم الطيبة.

واختتمت الزيارة بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يمنّ عليها بالأمن والأمان والاستقرار، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.

كما زار عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس عدد من الأقباط فى منازلهم بقرى عدن وقرى جده يرافقه نائب رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز باريس ورؤساء قرى مركز باريس، حيث قدم لهم برقية تهنئة مقدمة من محافظ الوادى الجديد إلى جميع الأقباط بمركز باريس.

كما جرى تسليم برقيات تهنئة العيد المجيد وتوزيع الإعلام على الأطفال، وإستمع رئيس مركز باريس لمطالب المواطنين، وعلى الفور وجه بشد اسلاك بأعمدة الإناره وتركيب كشافات بجبانة المسلمين والمسيحين بقرى جدة وصرف بلاط انترلوك لدورات المياه العمومية على الطريق الرئيسي.

كما زار الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة كنائس النهضة وأبو الهول برفقة عدد من قيادات المركز لتقديم التهانى لأقباط مركز الفرافرة بمناسبة العيد الميلاد المجيد وعقد لقاء مع المواطنين عقب التهئنة بحضور الجهاز التنفيذى لمركز الفرافرة، حيث وافق رئيس مركز الفرافرة على تخصيص يوم من كل أسبوع لكل قرية لنظافة القرى من خلال شئون بيئة ومعدات المركز و⁠الإعلان عن مواعيد مناورة مياه الشرب و⁠تكليف رئيس قرية الكفاح بعرض مقترح لتخصيص موقع كمدافن لوفيات الاخوة الأقباط قريبة من القرية.