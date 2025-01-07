النيابة تطلب التحريات عن المتهمين بضرب ممرض بمستشفى التبين

أمرت جهات التحقيق المختصة بسرعة إجراءات التحريات الأمنية في واقعة الاعتداء على ممرض داخل مستشفى حكومي بالتبين من قبل 5 أشخاص.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا اعتداء مجموعة من الأشخاص على ممرض بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة التبين بلاغًا من ممرض بإحدى المستشفيات بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليه بالضرب والسب دون إحداث إصابات بمشاركة عدد من أقاربه حال ترددهم على المستشفى "جهة عمله" لتوقيع الكشف الطبي على نجلته.

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.