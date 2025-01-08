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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار المنيا.. بدء إنتاج السكر من القصب بمصنع أبوقرقاص.. والمحافظ: علينا الاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
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شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم منها بدء إنتاج السكر من القصب بعد انطلاق موسم التوريد بمصنع سكر أبوقرقاص وقيام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بزيارة الكنائس وتهنئة الاخوة الأقباط مؤكدا علينا الاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة ليكون المستقبل أفضل لنا جميعا


بدء إنتاج السكر من القصب بعد انطلاق موسم التوريد بمصنع سكر أبوقرقاص بالمنيا.. شاهد


بعد توقف عام على استلام محصول القصب من المزارعين بالمنيا بدأ مصنع سكر أبوقرقاص جنوب المحافظة ، أولى باكورة إنتاجه للموسم الجديد عقب انطلاق موسم توريد محصول القصب وسط حاله من السعادة من قبل المزارعين وبحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، .

وقال الكيميائى صلاح فتحى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية أن مصنع أبوقرقاص يعد من أقدم مصانع السكر فى مصر و الشرق الأوسط ويضم المصنع نحو 1800 عامل بخلاف العمالة غير المباشرة مثل السائقين والعاملين في كسر وشحن القصب.

مشيراً إلى أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية سيساهم في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من السكر، التي تتراوح ما بين 500 إلى 800 ألف طن سنويًا، ويُنتج المصنع جزءاً من إجمالي الإنتاج المحلي للسكر، والذي يتراوح ما بين 2.4 مليون طن إلى 2.8 مليون طن سنوياً.

محافظ المنيا يؤكد : علينا الاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة ليكون المستقبل أفضل لنا جميعا


واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، زياراته للكنائس والمطرانيات لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث بدأها بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، الكنيسة الإنجيلية الثانية، مطرانية الأقباط الكاثوليك، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة.


وخلال زياراته ، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط في مصر عامة وأبناء محافظة المنيا خاصة، داعيًا الله أن يحفظ مصر دائمًا وطنًا آمنًا مستقرًا، مؤكداً على أن الشعب المصري بجميع طوائفه يمثل نسيجًا وطنيًا واحدًا، يجمعه هدف مشترك هو تحقيق التنمية والرخاء للوطن، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس جامعة المنيا يزور عدد من الكنائس لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد .


زار الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مطرانية الأقباط الأرثوذكس ، ومطرانية الأقباط الكاثوليك ، والكنيسه الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا ، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد رئيس الجامعة ، على اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، والسماحة الدينية التي تُميز الشعب المصري، مُعربًا عن سعادته، لمُشاركته مشاعر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

مستقبل وطن بالمنيا يهنئ الإخوة الأقباط داخل المطرانيات والكنائس وتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال .

زار حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بكافة أمانته بالمراكز والأقسام، مطرانيات وكنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، وسط أجواء تسودها المحبة والسعادة .

جاء ذلك تحت إشراف وحضور النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة، ووليد عبد القوي أمين التنظيم وحضور الهيئة البرلمانية للحزب وكافة القيادات التنظيمية بهيئة مكتب المحافظة وهيئات مكاتب المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، تم تقديم التهنئة للقيادات والرموز الدينية الكنائسية و الحضور داخل المطرانيات والكنائس  أثناء توافدهم لحضور قداس عيد الميلاد، وبعدها قامت أمانات العمل الجماهيري والشباب بمشاركة أمانات الإعلام والمتابعة والعلاقات العامة  بتوزيع "هدية الرئيس " على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.
 

المنيا العيد تهنئة محافظ

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