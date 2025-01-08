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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

نشرة الفن: حقيقة اعتزال ومرض لطفي لبيب وفنانة شهيرة تنجو من الموت

نشرة الفن
نشرة الفن
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نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة أبرزها حقيقة اعتزال ومرض لطفي لبيب وفنانة شهيرة تنجو من الموت. 

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لم يعتزل الفن.. مدير أعمال لطفى لبيب يكشف تطورات حالته الصحية| خاص
كشف مدير أعمال الفنان لطفي لبيب تفاصيل حالته الصحية بعد تصريحاته الأخيرة التى تفيد بتعرضه لورم بالحنجرة مما يستدعي استئصاله وبناءا عليه اتخذ قرار الإعتزال بشكل مؤكد.

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