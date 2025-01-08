نشرة الفن: حقيقة اعتزال ومرض لطفي لبيب وفنانة شهيرة تنجو من الموت

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة أبرزها حقيقة اعتزال ومرض لطفي لبيب وفنانة شهيرة تنجو من الموت.

أحمد العوضي يسلم الجوائز بنفسه لجمهوره الفائزين على صفحته الشخصية بفيسبوك

سلم الفنان أحمد العوضي، الجوائز بنفسه لجمهوره الفائزين بالمسابقات التي يقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





الفنانة سحر حمدي تنجو من الموت | تفاصيل مثيرة

كشفت شقيقة الفنانة المعتزلة سحر حمدي، عن تعرضها لخطأ طبي كاد يودي بحياتها أثناء خضوعها لعملية جراحية لعلاج انسداد في البطن.





لم يعتزل الفن.. مدير أعمال لطفى لبيب يكشف تطورات حالته الصحية| خاص

كشف مدير أعمال الفنان لطفي لبيب تفاصيل حالته الصحية بعد تصريحاته الأخيرة التى تفيد بتعرضه لورم بالحنجرة مما يستدعي استئصاله وبناءا عليه اتخذ قرار الإعتزال بشكل مؤكد.

أبرز حالات الطلاق والزواج في الوسط الفني خلال أول أسبوع من 2025

شهد الأسبوع الأول من عام 2025 العديد من حالات الزواج والطلاق، في المقابل، برزت حالات طلاق لافتة بعد زيجات استمرت لسنوات أو بضعة أشهر فقط، حيث قرر الأزواج الانفصال وبدء حياة جديدة بعيدًا عن بعضهم، تلك الأحداث عكست مزيجًا من البدايات والنهايات التي كانت السمة الأبرز لهذا الأسبوع .



غدا.. الإعلان عن ترشيحات SAG Awards لعام 2025

تعلن نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية عن قوائم ترشيحات SAG Awards لعام 2025 قبل توزيع الجوائز في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 24 فبراير المقبل في نسخته الـ 31.

الحلقات الأولى من مسلسل سراب.. يسرا اللوزي في مواجهة خالد النبوي

تقدم يسرا اللوزي في مسلسل سراب شخصية “ملك”، طبيبة النساء التي تجد نفسها عالقة بين زوجها طارق (خالد النبوي) وخطيبها السابق نديم (هاني عادل). ملك تبدو وكأنها تعيش حياة مستقرة، لكن مع تصاعد الأحداث يظهر أن علاقتها بطارق مليئة بالمشاكل التي تختبئ خلف الهدوء الظاهري. التوتر يزداد عندما يقوم نديم باختطاف ابنها، لتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الماضي الذي يطاردها، وفي موضع شك دائم من زوجها.