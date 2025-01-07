أحمد العوضي يسلم الجوائز بنفسه لجمهوره الفائزين على صفحته الشخصية بفيسبوك

سلم الفنان أحمد العوضي، الجوائز بنفسه لجمهوره الفائزين بالمسابقات التي يقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر صورة تجمعه بالفائزين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليها: “الحمد لله تم تسليم الجائزة لاخواتي ال ٤٢ الفايزين .. وتم إرسال الجائزة إلى اخواتي اللي الظروف منعتهم من الحضور، في حب كل اخواتي واستنوا المسابقة الجايه”.

ويشارك العوضي في مسلسل فهد البطل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢٥ والذي اقترب من انتهاء تصويره

المسلسل تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى

ويشارك في العمل أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، ونجوم آخرين.