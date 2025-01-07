99% من الفيروسات الحالية كانت معروفة قبل جائحة كورونا |فيديو

صرح الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن غالبية الفيروسات التي يتم الحديث عنها اليوم، بما فيها الفيروسات والبكتيريا، كانت موجودة ومعروفة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضح عودة، خلال استضافته في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن فيروس "الراوي البشري" يعد من الأمثلة على ذلك، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة به في هولندا عام 2001، مشيرًا إلى أن الفيروس شهد 44 طفرة متحورة منذ ذلك الحين.

وأضاف أن الصين شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في الحالات المصابة بالفيروس، حيث سجلت زيادة بنسبة 33% في الإصابات، مع دخول 12% من الحالات إلى المستشفيات.