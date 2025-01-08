رئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسئولية الطبية لسلامة المريض المصري |فيديو

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن قانون المسئولية الطبية هو سلامة المريض المصري، ومسئولية الفريق الطبي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولات لإصدار هذا القانون من قبل 2011.



وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه دائمًا كان يكون هناك مشاكل فى الصياغات القانونية والدستورية، موضحًا أنه عام 2018 تم صدور القانون وتم توقفه، ثم عام 2021 تقدم به 3 مشاريع من القوانين من أطباء.

وتابع: “تم تحويل مشاريع تلك القوانين، وتمت دراستها وإنشاء لجنة، وتمت ترقيتها لعمل قانون موحد للمشاركة فيه وزارة الصحة”.

