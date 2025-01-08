إعلامي: رحيل كهربا عن الأهلي خلال ساعات |تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، تفاصيل العروض المقدمة للاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

وقال أمير هشام خلال تصريحات تلفزيونية: “كهربا يفاضل بين عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء، وهناك أحد الأندية العراقية جدد عرضه للتعاقد مع اللاعب”.

وتابع: “هناك عرض آخر وصل لكهربا، ساهم في تأجيل حسم صفقة رحيله لأحد الأندية الليبية، وهو يفضل الخروج في يناير لصاحب العرض الأفضل من الناحية المالية وسيحسم مصيره خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف: “سبق وذكر أن هناك عروضًا ليبية وعراقية وقطرية لضم كهربا، وعروض الفرق من قطر والعراق أعلى من ليبيا”.