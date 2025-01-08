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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

4 طرق ناجحة لتخزين الطماطم في الفريزر.. ونصائح لتجنب فسادها

طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم
آية التيجي
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يعتبر تخزين الطماطم في الفريزر هو طريقة ممتازة للحفاظ عليها لفترة طويلة واستخدامها في الطهي لاحقاً.

طرق تخزين الطماطم

وتتساءل أغلب السيدات عن أفضل الطرق لتخزين الطماطم، وبالأخص عندما يقل سعرها في الاسواق، فقد تتسارع لشرائها بكميات كبيرة وتخزينها.

باستخدام بعض الطرق، يمكن الاستمتاع بالطماطم الطازجة على مدار السنة، إليكم بعض الطرق الناجحة لتخزين الطماطم في الفريزر، وهي :

تخزين الطماطم كاملة

ـ اختيار الطماطم: اختاري الطماطم الطازجة والناضجة.


ـ غسل الطماطم: اغسلي الطماطم جيداً واتركيها تجف.


ـ تجميد الطماطم: ضعي الطماطم كاملة على صينية بحيث لا تلتصق ببعضها، ثم ضعيها في الفريزر حتى تتجمد.


ـ التخزين: بعد أن تتجمد الطماطم، انقليها إلى أكياس تجميد محكمة الغلق وأعيديها إلى الفريزر.

تخزين الطماطم المقشرة

ـ سلق الطماطم: اغلي ماء في وعاء، ثم ضعي الطماطم في الماء المغلي لمدة 30-60 ثانية حتى تتشقق القشرة.


ـ تبريد الطماطم: انقلي الطماطم بسرعة إلى ماء بارد (ماء مثلج) لوقف عملية الطهي.


ـ تقشير الطماطم: أزيلي القشرة بسهولة بيديك.


ـ التخزين: ضعي الطماطم المقشرة في أكياس تجميد محكمة الغلق وافرغي الهواء جيداً قبل إغلاق الأكياس.

طرق تخزين الطماطم

تخزين الطماطم المقطعة

ـ غسل وتقطيع الطماطم: اغسلي الطماطم وقطعيها إلى مكعبات أو شرائح حسب الحاجة.


ـ التجميد: ضعي القطع على صينية بحيث لا تلتصق ببعضها، ثم ضعيها في الفريزر حتى تتجمد.


ـ التخزين: انقلي القطع المجمدة إلى أكياس تجميد محكمة الغلق واحتفظي بها في الفريزر.

تخزين صلصة الطماطم

ـ تحضير الصلصة: اطهي الطماطم على نار هادئة مع التوابل المفضلة حتى تصبح صلصة.


ـ تبريد الصلصة: اتركي الصلصة تبرد تماماً.


ـ التخزين: صبي الصلصة في أكياس تجميد أو عبوات بلاستيكية محكمة الغلق، مع ترك فراغ بسيط لتوسع الصلصة عند التجميد.

نصائح لتجنب فساد الطماطم عند تخزينها

 

ـ تفريغ الهواء: تأكدي من تفريغ الهواء من الأكياس قدر الإمكان لتجنب تكون بلورات الثلج.

ـ تسمية الأكياس: قومي بتسمية الأكياس بتاريخ التخزين لضمان استخدام الطماطم في الوقت المناسب.

ـ مدة التخزين: يمكن الاحتفاظ بالطماطم في الفريزر لمدة تصل إلى 6-8 أشهر.

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