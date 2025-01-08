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سيبهر العالم .. اليوم زاهي حواس يعلن عن كشف أثري جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سيبهر العالم .. اليوم زاهي حواس يعلن عن كشف أثري جديد

الدكتور زاهى حواس
الدكتور زاهى حواس
محمد الاسكندرانى
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يعلن عالم الآثار الدكتور زاهى حواس اليوم الأربعاء عن كشف أثري جديد بالبر الغربي بمدينة الأقصر ،والذى سيبرز عن ظهور كنوز أثرية جديدة تبهر العالم .


ووفقا لمصادر ، سيعلن زاهى حواس عن اكتشاف مجموعة من التوابيت التي تعود لعصر الدولة الحديثة والوسطى، والتي تقع بالقرب من معبد حتشبسوت .


وتنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤتمرًا صحفياً خاصًا للإعلان عن كشف أثري الجديد بالأقصر بحفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار، برئاسة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي اليوم الأربعاء ٨ يناير بمحافظة الأقصر.

يذكر أن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ألقى محاضرة منذ أيام ،عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك.ووقع حواس كتابه عن Discovering Tutankhamun from Howard Carter to DNA علي هامش معرض المستنسخات الأثرية للملك توت عنخ آمون بالعاصمة براغ.


وقال «حواس»: نبحث الآن عن هرم الملك «حوني » في سقارة والبعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، نبحث عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس آن آمون» ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.
 

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