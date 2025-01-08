قبل مغادرة منصبها.. جولة عسكرية لـ كامالا هاريس بصحبة زوجها في 3 دول

قال البيت الأبيض مساء الثلاثاء إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستسافر إلى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا من 13 يناير إلى 17 يناير.

وفقًا للبيت الأبيض، فإن الرحلة، التي من المرجح أن تكون الأخيرة لهاريس كنائبة للرئيس قبل مغادرة منصبها في 20 يناير، ستتوقف في سنغافورة والبحرين وألمانيا، وسيرافقها زوجها دوج إمهوف، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وتزور هاريس خلال جولتها الأخيرة كنائبة بايدن، القواعد العسكرية الأمريكية في الدول الثلاث.

وقال البيت الأبيض إن هاريس ستلتقي بقادة وتزور قاعدة شانجي البحرية أثناء وجودها في سنغافورة في 15 يناير.

وأضاف أنها ستلتقي في اليوم التالي بقادة في المنامة بالبحرين وتزور نشاط الدعم البحري في البحرين، ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الأمريكي الخامس.

في 16 يناير، ستزور هاريس سبانجداليم بألمانيا، لزيارة الجناح المقاتل رقم 52 التابع للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة سبانجداليم الجوية، وفقًا للبيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض: "خلال رحلتها، ستناقش نائبة الرئيس إنجازات إدارة بايدن-هاريس على مدار السنوات الأربع الماضية في كل منطقة، والشراكة الأمريكية مع الدول المعنية، ومساهمات القوات العسكرية الأمريكية في الأمن الإقليمي والعالمي، والمصالح الأمنية الوطنية الدائمة للولايات المتحدة".

وأضاف أن هاريس ستتواصل مع أفراد الخدمة الأمريكية خلال الرحلة.