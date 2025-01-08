أمير هشام: الزمالك يدرس الاستغناء عن «نداي».. ويؤجل حسم موقف «الزناري»

أكد الإعلامي أمير هشام، أن السنغالي سيدي نداي لاعب نادي الزمالك قريب من الرحيل عن النادي في ظل عدم الاعتماد عليه من جانب الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يتواجد في إجازة بالسنغال وسوف يعود الأسبوع المقبل.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الزمالك يبحث عن إعارة اللاعب داخل أو خارج مصر، ومن الممكن الاستغناء عنه، وجروس لم يشاهد اللاعب حتى الآن".

وأضاف: "كريستيان جروس لم يحسم موقف مصطفى الزناري، ويحتاج فترة للحكم عليه، ومن المرجح أن يكمل مع الزمالك لنهاية الموسم، إلا لو تلقى الزمالك عرضا لاستعارة اللاعب لنهاية الموسم من الوارد التفكير فيه".

وأكمل: "مسئولو نادي الزمالك وعدوا اللاعبين بصرف المستحقات المتأخرة بداية الأسبوع المقبل، وتم إبلاغ اللاعبين بذلك، والمستحقات تصل لـ140 مليون جنيه".