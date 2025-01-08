لا عيب ولا حرام.. «شوبير» يعلق على احتفال إمام عاشور بمباراة سموحة

علّق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على احتفال لاعب الأهلي إمام عاشور بعد إحرازه هدفًا في لقاء سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال “شوبير” في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: “اللي شوفته من احتفال إمام لا عيب ولا حرام دي بلونة لا يوجد اي تجاوز في حد”.

وتابع: “ممكن حد يقولي إيه الخروج عن النص اللي عمله”.

وحصل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة.

ونجح إمام في مباراة الأهلي وسموحة في تسجيل الهدف الثاني، ليساهم في الفوز الذي حققه الفريق على سموحة ‏بهدفين دون رد.‏

وتصدَّر الأهلي بطولة الدوري بعد الفوز على سموحة بهدفين عن طريق محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏