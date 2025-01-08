بعد تصريحات بفرض السيادة على بلاده.. وزير خارجية بنما يرد على «ترامب»

ردَّ وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز، اليوم الأربعاء على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن عزمه فرض سيادة الولايات المتحدة على بنما.

وقال وزير الخارجية البنمي إن سيادة بلاده "ليست قابلة للتفاوض"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأوضح مارتينيز أن "الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق وأعلن أنّ السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض وهي جزء من تاريخنا النضالي"، مشدّدا على أنّ القناة "أعيدت إلى غير رجعة".

ورفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، استبعاد غزو جرينلاند أو بنما عندما سئل عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية للاستحواذ على الجزيرة القطبية الشمالية أو قناة أمريكا الوسطى.

وردًا على سؤال عما إذا كان يستبعد الإكراه الاقتصادي أو العسكري للسيطرة على جرينلاند وقناة بنما، قال ترامب: “لن ألتزم بذلك. "لا. ربما يتعين عليك القيام بشيء ما."

وقال ترامب ردا على سؤال في مؤتمر صحفي: “لا أستطيع أن أؤكد لك – أنت تتحدث عن بنما وجرينلاند – لا، لا أستطيع أن أؤكد لك بشأن أي منهما” مضيفا "لكن يمكنني أن أقول هذا: نحن بحاجة إليهم من أجل الأمن الاقتصادي".

