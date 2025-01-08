تفاصيل إحالة 3 متهمين إلى الجنايات في واقعة معركة المناشي

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وطعن عمه وإصابة آخرين خلال مشاجرة وقعت ليلة عيد الأضحى الماضي في قرية المناشي بمنشأة القناطر.

تفاصيل الواقعة..





بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين شاب من عائلة "صالحين" وصاحب سوبر ماركت من عائلة "أبوزيد"، بسبب "علبة عصير"، تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة، حيث استعان الطرف الأول بأشقائه، وهاجموا منزل الطرف الثاني بالأسلحة البيضاء.





وحاول الشاب المجني عليه، التدخل للدفاع عن بنات عمه بعد اقتحام المتهمين المنزل، لكن الاعتداء أسفر عن تلقيه طعنة قاتلة في شريان القلب، أدت إلى وفاته بعد سبعة أيام في العناية المركزة. كما أصيب عمه وأبناء عمه بجروح خطيرة.





انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث فور الإبلاغ عنه، وتبين أن المشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.





وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة بيضاء، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة المحاكمة.