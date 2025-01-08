أنهى حياة نسيبه.. حبس المتهم بقتل ترزي في دار السلام بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس المدعو أيمن ز. ج. ا.، 46 عامًا، عامل، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نوح ف. ن. س.، 40 عامًا، ترزي، في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

الضحية: نوح ف. ن. س.، 40 عامًا، ترزي، مقيم بدائرة مركز دار السلام.

المتهم: أيمن ز. ج. ا.، 46 عامًا، عامل، زوج شقيقة الضحية، مقيم بذات الناحية.

شقيقة الضحية: سومة ف. ن. س.، 42 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات الناحية.

ملابسات الحادث

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول نوح ف. ن. س. إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابًا بجرح طعني في الرقبة، وتوفي عقب وصوله.

أفادت شقيقة الضحية بأن مشادة كلامية نشبت بين شقيقها وزوجها بسبب خلافات المصاهرة، مما دفع الأخير للاعتداء على شقيقها بسكين، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم (سكين)، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة لنفس السبب المذكور.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بحبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.