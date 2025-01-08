قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء
أسعار العملات العربية مستهل تعاملات الأربعاء
الأوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل للطلاب
تعليق صادم من الغندور على احتفال إمام عاشور| ماذا قال؟
البابا تواضروس يستقبل عدداً من الشخصيات العامة والكنسية للتهنئة بالعيد| صور
بعد قليل.. بدء محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
دعاء الصباح من القرآن.. 8 آيات تفتح لك جميع الأبواب المغلقة
وزير التراث العماني: مصر تمتلك تجربة ملهمة.. و"المتحف الكبير" إضافة قوية للسياحة العربية
تعزيزات عسكرية إسرائيلية في عقابا بعد اكتشاف تسلل قوات خاصة
مقتل 19 مسلحا في اشتباكات مع قوات الأمن غرب باكستان
رسميًا| إجراءات العلاج على نفقة الدولة.. وطرق الاستعلام عن القرارات العلاجية
زلزال جديد يضرب إثيوبيا بقوة 5.3 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

انتهت بجريمة بشعة.. ماذا حدث بين الترزي وزوج شقيقته في سوهاج؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أنغام الجنايني
×

في إحدى قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، كانت الحياة تسير بوتيرتها المعتادة، حيث يعرف الجميع بعضهم البعض، وتتشابك العلاقات الأسرية والمجتمعية.

في هذا السياق، نشأت علاقة مصاهرة بين عائلتين، حيث تزوج أيمن (46 عامًا) من سومة (42 عامًا)، وكان شقيقها نوح (40 عامًا) يعمل ترزيًا في القرية.

بداية الخلافات:

لم تكن الحياة الزوجية بين أيمن وسومة تسير بسلاسة؛ فقد نشبت بينهما خلافات مستمرة، تعود في معظمها إلى مسائل عائلية ومادية، كان نوح دائمًا يحاول التوسط لحل هذه الخلافات، ساعيًا للحفاظ على استقرار حياة شقيقته. لكن مع مرور الوقت، تفاقمت المشكلات، وأصبحت أكثر تعقيدًا.

اليوم المشؤوم:

في مساء أحد الأيام، تصاعدت حدة الخلاف بين أيمن وسومة، مما دفعها إلى اللجوء إلى منزل شقيقها نوح طلبًا للحماية والنصيحة، شعر أيمن بالغضب والإهانة.

واعتبر تدخل نوح في شؤونه الزوجية تجاوزًا لا يمكن قبوله. توجه إلى منزل نوح، حيث دار بينهما نقاش حاد تحول سريعًا إلى مشادة كلامية.

الجريمة:

في لحظة فقد فيها السيطرة على أعصابه، استل أيمن سكينًا كان بحوزته ووجه طعنة قاتلة إلى رقبة نوح، ليسقط الأخير غارقًا في دمائه أمام أعين شقيقته المذعورة.

تم نقل نوح إلى مستشفى دار السلام المركزي، لكنه فارق الحياة فور وصوله، متأثرًا بإصابته البالغة.

التحقيقات والاعتراف:

أبلغت سومة السلطات بالحادث، متهمةً زوجها بقتل شقيقها.

 تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أيمن وضبط السلاح المستخدم، وخلال التحقيقات، اعترف أيمن بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بالخلافات المستمرة مع زوجته وتدخل شقيقها في حياتهما الزوجية.

تحولت الخلافات الأسرية التي كان من الممكن حلها بالحوار والتفاهم إلى مأساة أودت بحياة إنسان، ودمّرت عائلة بأكملها، وتظل هذه الحادثة تذكيرًا مؤلمًا بضرورة التعامل بحكمة مع المشكلات الأسرية، واللجوء إلى الحلول السلمية لتجنب العواقب الوخيمة.

سوهاج قتل دار السلام اخبار محافظة سوهاج ترزي حوادث محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل

إمام عاشور

شبانة يكشف كواليس مكالمته مع إمام عاشور بسبب البالونة البيضاء

الدائري

إلغاء السلالم ومنع الميكروباص.. إليك الخطة الكاملة لتطوير الدائري حول القاهرة

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

عمر مرموش

النادي الألماني حسم الجدل.. مفاجأة بشأن انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

صورة أرشيفية

ذهب أم عقار أم بنوك؟.. ما هو الاستثمار الأكثر أمانا وربحية؟

الإعلامي محمد سعيد

إصابة الإعلامي محمد سعيد محفوظ في حادث على الطريق الدائري

ترشيحاتنا

امام عاشور

تعليق غير متوقع من شبانة علي احتفال إمام عاشور أمام سموحة

شبانة

شبانة عن فوز الأهلي: كولر يرد بالفوز

الاهلي

خالد الغندور: هناك هجوم غريب على الخطيب ولاعبي الأهلي

بالصور

كارثة صحية في أدوية حرقة المعدة.. هل تزيد من خطر الإصابة بالخرف؟

كارثة صحية أدوية حرقة المعدة.. هل تزيد من خطر الإصابة بالخرف؟
كارثة صحية أدوية حرقة المعدة.. هل تزيد من خطر الإصابة بالخرف؟
كارثة صحية أدوية حرقة المعدة.. هل تزيد من خطر الإصابة بالخرف؟

تفسير حلم ولادة ذكر وعلاقته ببداية جديدة وتحقيق أمنيات

تفسير حلم ولادة ذكر وعلاقتة بداية جديدة وتحقيق أمنيات
تفسير حلم ولادة ذكر وعلاقتة بداية جديدة وتحقيق أمنيات
تفسير حلم ولادة ذكر وعلاقتة بداية جديدة وتحقيق أمنيات

بجنيه.. مشروب في متناول الجميع يحمي القلب والكلى ويقوي المناعة وعلاج للمغص

بجنية مشروب في متناول الجميع يحمي القلب والكلى يقوي المناعة علاج للمغص
بجنية مشروب في متناول الجميع يحمي القلب والكلى يقوي المناعة علاج للمغص
بجنية مشروب في متناول الجميع يحمي القلب والكلى يقوي المناعة علاج للمغص

علاقات تدق ناقوس الخطر تشير للمعاناة من الضغط النفسي.. توجه للطبيب الآن

علاقات تدق ناقوس الخطر تشير للمعاناة من الضغط النفسي توجه للطبيب
علاقات تدق ناقوس الخطر تشير للمعاناة من الضغط النفسي توجه للطبيب
علاقات تدق ناقوس الخطر تشير للمعاناة من الضغط النفسي توجه للطبيب

فيديو

تامر أمين

تامر أمين يوجّه رسالة لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

إيناس مكي

“كانت بنتي وأنا أمها".. إيناس مكي وذكريات صعبة بعد وفاة والدتها

جوائز محمد رمضان

مليون جنيه وهسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

المزيد