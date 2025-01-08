انتهت بجريمة بشعة.. ماذا حدث بين الترزي وزوج شقيقته في سوهاج؟

في إحدى قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، كانت الحياة تسير بوتيرتها المعتادة، حيث يعرف الجميع بعضهم البعض، وتتشابك العلاقات الأسرية والمجتمعية.

في هذا السياق، نشأت علاقة مصاهرة بين عائلتين، حيث تزوج أيمن (46 عامًا) من سومة (42 عامًا)، وكان شقيقها نوح (40 عامًا) يعمل ترزيًا في القرية.

بداية الخلافات:

لم تكن الحياة الزوجية بين أيمن وسومة تسير بسلاسة؛ فقد نشبت بينهما خلافات مستمرة، تعود في معظمها إلى مسائل عائلية ومادية، كان نوح دائمًا يحاول التوسط لحل هذه الخلافات، ساعيًا للحفاظ على استقرار حياة شقيقته. لكن مع مرور الوقت، تفاقمت المشكلات، وأصبحت أكثر تعقيدًا.

اليوم المشؤوم:

في مساء أحد الأيام، تصاعدت حدة الخلاف بين أيمن وسومة، مما دفعها إلى اللجوء إلى منزل شقيقها نوح طلبًا للحماية والنصيحة، شعر أيمن بالغضب والإهانة.

واعتبر تدخل نوح في شؤونه الزوجية تجاوزًا لا يمكن قبوله. توجه إلى منزل نوح، حيث دار بينهما نقاش حاد تحول سريعًا إلى مشادة كلامية.

الجريمة:

في لحظة فقد فيها السيطرة على أعصابه، استل أيمن سكينًا كان بحوزته ووجه طعنة قاتلة إلى رقبة نوح، ليسقط الأخير غارقًا في دمائه أمام أعين شقيقته المذعورة.

تم نقل نوح إلى مستشفى دار السلام المركزي، لكنه فارق الحياة فور وصوله، متأثرًا بإصابته البالغة.

التحقيقات والاعتراف:

أبلغت سومة السلطات بالحادث، متهمةً زوجها بقتل شقيقها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أيمن وضبط السلاح المستخدم، وخلال التحقيقات، اعترف أيمن بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بالخلافات المستمرة مع زوجته وتدخل شقيقها في حياتهما الزوجية.

تحولت الخلافات الأسرية التي كان من الممكن حلها بالحوار والتفاهم إلى مأساة أودت بحياة إنسان، ودمّرت عائلة بأكملها، وتظل هذه الحادثة تذكيرًا مؤلمًا بضرورة التعامل بحكمة مع المشكلات الأسرية، واللجوء إلى الحلول السلمية لتجنب العواقب الوخيمة.