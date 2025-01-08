وزارة الصحة بغزة تحذر من كارثة في مستشفيات القطاع

حذرت وزارة الصحة بغزة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد القطاع الصحي بسبب انعدام الوقود في مستشفيات القطاع، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حرمان القطاع الصحي من الوقود ما يهدد بوقف عمل المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها: نكرر مناشداتنا العاجلة بالتدخل الفوري والضغط لتوفير الوقود لضمان استمرار عمل القطاع الصحي.

من جانبها أعلنت مصادر طبية، اليوم "الأربعاء"، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,936 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109,274 مصابا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 51 شهيدا و78 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.