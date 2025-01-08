حقيقة إضافة مادة التربية الدينية للمجموع.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، نائب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن حقيقة إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي للطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وقال "الشرقاوي" خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، ووزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرار حتى الآن عن إضافة مادة التربية الدينية لأي من طلاب المرحلة الأساسية أو طلاب المرحلة الثانوية.

وأضاف محمد الشرقاوي، قد يكون تداول الموضوع جاء بعد اللقاء المشترك الذي جمع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، لمناقشة سبل ترسيخ المواد والقيم الدينية في الدين الإسلامي والمسيحي للطلاب في المدارس.