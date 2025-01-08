تموين الشرقية: ضبط 3 أطنان و250 لتر زيت مجهول المصدر بمنيا القمح

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وعضوية كل من أبوطالب صلاح الدين وعاطف مرقص ومحمد قورة وإبراهيم عبد السلام المفتشون بالمديرية للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 مخالفة تموينية ضد أصحاب مخازن للسلع الغذائية بإحدى قرى مركز منيا القمح فضلا عن التحفظ ومصادرة 3250 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك وعدد 480 كجم فول معبأ مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك.

كما تم التحفظ على 264 عبوة صلصة زنة 400جم منتهية الصلاحية و19ربطه فول معبأ بكل ربطه 20 كيس زنة الكيس نص كيلو بإجمالي كمية قدرها 190 كجم فول معبأ منتهية الصلاحية و3000 ظرف صلصة زنة الظرف 50جم منتهي الصلاحية و4260 علبة مواد غذائية للأطفال منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر الأتية 41757 و 41758 جنح مركز منيا القمح.