أستاذة بالقومي للبحوث توضح كيفية التعامل مع حساسية الألبان عند الرضع وموعد ظهورها

قالت الدكتورة نهال عبدالحميد صادق بقسم طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث، أن حساسية الألبان تظهر لدى بعض الأطفال الرضع مصحوبة بأعراض تتشابه مع اضطرابات الجهاز الهضمى مثل المغص، الإرتجاع، الإسهال أو الإمساك أحيانا وربما يكون مصحوبا بدم فى البراز أو مخاط - كذلك أكزيما بالجلد وأحيانا أعراض بالجهاز التنفسى مثل سيلان الأنف وضيق النفس.

وأضافت أنه يعتمد التشخيص بصفة أساسية على اختفاء الأعراض بمنع منتجات الألبان واللبن الصناعى لفترة يحددها الطبيب ثم عودتها من جديد عند دخول اللبن الصناعى من جديد -لذلك قد يحتاج الطفل إلى ألبان علاجية.

وأوضحت أنه في حال ظهور الأعراض مع الرضاعة الطبيعية فننصح الأم بالاستمرار فى الرضاعة الطبيعية ومنع منتجات لبن الأبقار من طعام الأم، وتحصل الأم على الكالسيوم وفيتامين (د) طوال فترة المنع .

وتابعت: "يبدأ الفطام فى أطفال حساسية الألبان فى نفس موعد الأطفال العاديين بعد عمر ١٧ أسبوع وذلك بإدخال الخضروات بالتدريج والاستمرار فى منع منتجات الألبان. يجب أن يتم التشخيص ومتابعة العلاج من خلال الطبيب المختص".