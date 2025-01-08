إيريني ترصد 44 رحلة جوية مشبوهة و4 عمليات تفتيش على متنها

واصلت عملية إيريني، وهي مهمة بحرية جوية تابعة للاتحاد الأوروبي مكلفة بإنفاذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، أنشطتها في وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث أجرت العملية، في ديسمبر الماضي، إجراء أربع عمليات تفتيش على متن السفن بموافقة القادة مقارنة بـ 30 في أكتوبر ليصبح المجموع 692 مما يسمى بـ "الاقترابات الودية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتم التحقيق في 401 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية، مقارنة بـ460 سفينة تجارية في أكتوبر الماضي، ليصل المجموع الكلي لـ17.161. كما رصدت العملية 44 رحلة مشبوهة (بلغ عدد الرحلات الجوية المشبوهة في أكتوبر 60 رحلة)، وواصلت مراقبة 1.698 مطارًا و25 ميناءً ومحطة نفطية.

ومنذ إطلاق المهمة في 31 مارس 2020، صادرت عملية إيريني، التي يقودها حاليًا الأدميرال فالنتينو رينالدي، شحنات تنتهك الحظر في ثلاث مناسبات، مما أدى إلى تحويل السفن إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.

وقد أصدرت إيريني 65 تقريرًا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، تتعلق معظمها بانتهاكات حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.

ومن خلال خلية المعلومات المتعلقة بالجريمة، المدمجة في البعثة، صدرت 92 توصية لعمليات التفتيش في الموانئ الأوروبية (بما في ذلك توصية صدرت في ديسمبر 2024)، مع إجراء 72 عملية تفتيش فعليًا من قبل السلطات المختصة.