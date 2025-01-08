رئيس وزراء اليونان: لابد من العمل نحو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بغزة

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، إن هناك الكثير من المجالات زادت أهميتها مقارنة ب 2014 فأصبحت هذه المنطقة أقل استقرارا وأمناً، مما يعني أنه لابد من أن يكون هناك المزيد من جهود التعاون الجيوسياسية من أجل معالجة التحديات خاصة فيما يتعلق بسوريا وبحاجة التي ضرورة ضمأن سلامة أرضي البلاد وحماية الأقليات الدينية واحترامها.

وأضاف كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه لابد أن يكون هناك عملية انتقالية غير أبدية وخط زمني متفق عليه فيما يتعلق بالفترة الانتقالية وذلك من أجل ضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة.

وتابع رئيس وزراء اليونان، " ناقشنا المسائل المتعلقة بالشأن الليبي لافتاً بأن هناك ارتباطا واضحا بين تطورات الأوضاع في سوريا وغياب الاستقرار الجاري في ليبيا".

وأستكمل: بأننا لابد أن نعود مرة أخرى إلي الوضع الجاري في غزة، لافتا بأنه أمر تم مناقشته كثيرا في المجلس الأوروبي ولابد أن نعمل نحو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى ونصل إلي تحقيق حل الدولتين.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ‎التى عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، المنعقدة اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئاسي.