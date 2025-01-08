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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاربعاء 8 يناير 2025

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
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يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاربعاء 8 يناير 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاربعاء، الموافق 8-1-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.
وسعر الدواجن البيضاء 85 جنيها للكيلو.
سعر أمهات الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.


سعر البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 151 جنيها.
البيض الأحمر تراوح بين 150 و 152 جنيها.
والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.
كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاربعاء، الموافق 8-1-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم


يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 39 و 45 جنيه.
الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.
الكتكوت البلدي الحر بين 6 و7 جنيه.
كتكوت ساسو بيور بين 16 جنيها و 17 جنيها.
كتكوت هجين بين 8 جنيها و 9 جنيها.
كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيها و 12 جنيها.
كتكوت روزي بيور بين 11 جنيها و 12 جنيها.


أسعار البط اليوم


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 14 جنيه 15 جنيه.
كتكوت بط مسكوفي بين 25 جنيها و 26 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 31 جنيها و 32 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

الدواجن البيض بورصة الدواجن

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