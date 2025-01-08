أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاربعاء 8 يناير 2025

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاربعاء 8 يناير 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاربعاء، الموافق 8-1-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 85 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 64 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.



سعر البيض اليوم



تراوح سعر البيض الأبيض بين 149 و 151 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 150 و 152 جنيها.

والبلدي 119 و 120 جنيها للكرتونة.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاربعاء، الموافق 8-1-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم



يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 39 و 45 جنيه.

الكتكوت “ساسو” بين 14 و 15 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 6 و7 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 16 جنيها و 17 جنيها.

كتكوت هجين بين 8 جنيها و 9 جنيها.

كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيها و 12 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 11 جنيها و 12 جنيها.



أسعار البط اليوم



تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 14 جنيه 15 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي بين 25 جنيها و 26 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 31 جنيها و 32 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.