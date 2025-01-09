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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أول ساعة ذكية بشاشة سطوعها 4000 شمعة من سامسونج

شاشة MicroLED مصممة للساعات الذكية
شاشة MicroLED مصممة للساعات الذكية
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استعرضت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية سامسونج Samsung، أحدث التطورات التكنولوجية ضمن مؤتمر CES 2025 العالمي، وقد كشفت الشركة عن شاشة MicroLED جديدة مصممة للساعات الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، طورت شركة سامسونج Display، شاشة MicroLED مصممة للساعات الذكية يمكنها الوصول إلى ذروة السطوع غير مسبوقة، حتى الآن، لا توجد ساعات ذكية متاحة تجاريا تستخدم شاشات MicroLED.

تصل ذروة سطوع النموذج الأولي الذي تعرضه سامسونج إلى 4000 شمعة في المتر المربع، أو 33 بالمائة أكثر سطوعا من شاشة OLED في ساعة سامسونج الرائدة Galaxy Watch Ultra.

يتطابق هذا النموذج الأولي مع ساعة Galaxy Watch Ultra من حيث كثافة البكسل

يبلغ حجم الشاشة التي عرضتها سامسونج 2.1 بوصة وبدقة 418 × 540 بكسل، وبالتالي فإن كثافة البكسل لشاشة MicroLED تبلغ 326 بكسل، وبالمقارنة، تحتوي لوحة العرض الخاصة بساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra على دقة تبلغ 480 × 480 بكسل وتبلغ كثافة البكسل 327 بكسل في البوصة.

شاشة MicroLED مصممة للساعات الذكية

تعد كثافة البكسل في شاشات MicroLED لم تكن جيدة مثل شاشات OLED في الماضي، ومن الجيد أن نرى سامسونج تمكنت من التغلب على تحديات استخدامها في الأجهزة الصغيرة مثل الساعات الذكية.

من الناحية النظرية، توفر شاشات MicroLED عمرا أطول بكثير من شاشات OLED مع الحفاظ على جميع المزايا التي تمتلكها بالفعل شاشات OLED.

وعلى غرار شاشات OLED، تتميز شاشات MicroLED أيضا بأنها ذاتية الإضاءة بطبيعتها ويمكن أن توفر لونا أسود نقيا وتباينا لا نهائيا وزاوية مشاهدة واسعة.

وعلاوة على ذلك، تعد شاشات MicroLED أيضا أسرع بكثير من حيث سرعات الاستجابة، وأعلى في كفاءة الطاقة، ويمكن استخدامها في نطاق واسع من درجات الحرارة وبالتالي لا تعاني من الضرر الحراري.

وفقا لتقرير سابق من MICROLED، تعمل سامسونج بالفعل على ساعة Galaxy Watch مع شاشة MicroLED، وتستهدف إصدارها في عام 2025.

ومع ذلك، فإن سامسونج ليست الوحيدة التي تعمل على تقديم ساعات ذكية مع شاشات MicroLED، كما يشاع إن Garmin تعمل على دمج شاشات MicroLED في سلسلة Fenix ​​8 القادمة.

سامسونج الساعات الذكية ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra شاشة MicroLED

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