القومي لذوي الإعاقة والإنتاج الحربي ينظمان ندوتين حول مبادرة "أسرتي قوتي"

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص ندوتين توعويتين حول المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، بقطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتي السلام وحلوان.



وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الندوتين استهدفت تدريب عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وناقشت الندوتين الحقوق التي كفلها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وآليات تطبيقه، والعقوبات المتعلقة باستغلال أو انتحال أو الاستيلاء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بواسطة الغير، وفقًا ما نصت عليه بنود القانون، كما استعرضت الندوتين أبرز التحديات المتعلقة بالتطبيق الفعلي للقانون، وإجراءات الحصول على الخدمات المقدمة إليهم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.



من جانبها أكدت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن هذه الندوات تأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين في الإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة، بهدف تنمية قدرات العاملين فكريًا، والعمل على نشر الوعي الثقافي لهم، بما ينعكس بالإيجاب على تعزيز قدراتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة إنتاجيتهم.