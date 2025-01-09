مرآة ذكية وواي فاي محمول.. 3 ابتكارات تخطف الأضواء في CES 2025

تمكنت بعض شركات التكنولوجيا الفرنسية، من التميز عبر الفوز بجائزة معرض CES 2025 للابتكار، وقد استعرضت شركة Maddyness من خلال هذا الحدث، ثلاث ابتكارات جديدة خطفت الأضواء في معرض الاجهزة الاستهلاكية العالمي.

1. مرآة ذكية:

كشفت Withings، الشركة المعروفة بمشاركتها في معرض CES، عن منتجاها المبتكر المخصص لتعزيز تتبع الصحة اليومي تحت اسم Omnia وهي مرآة ذكية متصلة تتضمن مجموعة من الخصائص، مسببة تجربة تفاعلية للمستخدمين تعكس صحتهم العامة مباشرة.

وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقوم المرآة بتجميع وتحليل وتفسير مقاييس صحية حيوية متنوعة مثل صحة القلب، وأنماط التغذية، ووظائف الرئة، وجودة النوم، وتحلل العوامل المؤثرة على الصحة، وتعتبر هذه المرآة التي يصل وزنها إلى 200 كيلوجراما وارتفاعها لأكثر من مترين، وتبرز Omnia كابتكار رائد في مجال التكنولوجيا الصحية، عارضة لمحة عن مستقبل مراقبة الصحة الشخصية.

مرآة Withings الذكية

2. سماعة الرأس من Skyted:



في عام 2024، جذبت Skyted الانتباه في معرض CES بقناعها الذي يسهل إجراء "مكالمات صامتة" في الأماكن العامة، هذا العام، عادت الشركة الناشئة المقرها تولوز بمنتج جديد يسمي Skyted 320، وهي سماعة رأس تعتمد على تقنية متقدمة للحفاظ على خصوصية المكالمات، من خلال تضخيم صوت المستخدم دون إحداث إزعاج للأشخاص القريبين.

تستخدم هذه السماعة، التي طورها ستيفان هيرسن، نائب رئيس شركة إيرباص السابق، الذكاء الاصطناعي لإلغاء ضوضاء الخلفية وتعزيز الصوت، مما يضمن اتصالا واضحا وآمنا، يقدم هذه الابتكارات حلا فريدا للمكالمات السرية في الأماكن العامة، مما يمنع تسرب المعلومات الحساسة، تتوفر سماعة Skyted 320 بسعر 240 يورو.

سماعة Skyted 320

3. جهاز واي فاي بحجم الجيب:

مع تزايد توفر خطط الهاتف المحمول بباقات سخية، ينتهي الأمر بكثير من المستخدمين ببيانات غير مستخدمة، ولحل هذه المشكلة، طورت DotDot مكرر Wi-Fi بحجم الجيب، يسمح للمستخدمين بمشاركة بياناتهم غير المستخدمة بشكل مجهول وآمن، ويمكن أن يحسن هذا الحل من الوصول إلى الإنترنت للأفراد والطلاب ذوي الدخل المحدود، حيث يدفع العديدون ثمن بيانات لا يستخدمونها بالكامل، لذا توفر DotDot حلاً من خلال تمكين المستخدمين من استخدام باقة ببياناتهم غير المستخدمة أو بيعها ..