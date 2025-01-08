قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان المشترك للقمة المصرية اليونانية القبرصة: نرحب بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
فرنسا تحذر ترامب: الاتحاد الأوروبي لن يسمح بتهديد سيادته
البكالوريا "بديل الثانوية العامة".. 500 جنيه رسوم دخول كل امتحان
بديل الثانوية العامة.. اعرف عدد السنوات الدراسية في نظام البكالوريا المصرية
عويضة عثمان: «لا تظنوا أنفسكم أفضل من العاصي.. فالله وحده يعلم مصيرنا»
تقسيم المواد على عامين ومحاولات متعددة للامتحان في بديل الثانوية العامة
46 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
الإعلان المشترك للقمة المصرية القبرصية اليونانية: نؤكد التزامنا بتعزيز السلام والاستقرار بمنطقة المتوسط
بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية
دعاء الستر وراحة البال .. ردده يوميًا يحفظك من كيد الأشرار ويزيد الأرزاق
تحقيق تطلعات الشعب السوري.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية
من أجل إنقاذ الموقف..الأهلي يستقر على قيد علي معلول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حسن مالك بطل إحدى حلقات ساعته وتاريخه .. تفاصيل

حسن مالك
حسن مالك
أحمد البهى
×

يجسد الفنان الشاب حسن مالك بطولة إحدى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه للمخرج عمرو سلامة، والمسلسل مستوحى من دراما الواقع من ملفات المحاكم المصرية، ويُعرض على قناة dmc بالتزامن مع منصة مع منصة Watch IT.


تدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والشباب.
أحدث أعمال حسن مالك الدرامية، مشاركته في بطولة مسلسل الحشاشين الذي يُعد أضخم الإنتاجات في تاريخ الدراما المصرية، حيث قدم مالك دور الحسين الابن الأكبر لحسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين الذي قام بدوره النجم كريم عبد العزيز، والمسلسل تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.


وكان لحسن مالك حضور قوي في الموسم الرمضاني (2023) من خلال مسلسل رشيد بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور. ومن المسلسلات البارزة الأخرى التي شارك مالك في بطولتها؛ خلي بالك من زيزي (2021) بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، ومسلسل بيمبو بطولة أحمد مالك وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، ولعبة النسيان بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود، بالإضافة إلى مسلسل الدراما النفسية اتزان.
أما أحدث أعمال حسن مالك السينمائية فهو فيلم آل شنب للمخرجة آيتن أمين، والذي استضاف عرضه العالمي الأول مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وخلال صيف 2023 كان مالك أحد أبطال فريق فيلم كرة القدم المطاريد، بطولة أحمد حاتم وتارا عماد وطه الدسوقي.

حسن مالك عمرو سلامة ساعته وتاريخه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

بعائد يصل إلى 27%.. مفاجأة بشأن شهادات البنك الأهلي بعد تجديدها

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

افشة

«راجل».. إعلامي يشيد برد فعل أفشة على احتفال إمام عاشور

صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 النهارده|فيديو

الغندور

تعليق صادم من الغندور على احتفال إمام عاشور| ماذا قال؟

سامسونج

«معلومات الوزراء»: هاتف سامسونج الذكي يحمل حاليًا شعار «صنع في مصر»

ترشيحاتنا

حملات رقابية بالغربية

محافظة الغربية تضرب بيد من حديد لضبط مخالفات المخابز

محافظ الغربية

محافظ الغربية: استجابة فورية لشكاوى المواطنين لتحقيق التغيير الفعلي والارتقاء بالخدمات

فريق الانقاذ السريع بالغربية

تركها أهلها في العراء..التدخل السريع بالغربية ينقذ سيدة بايداعها بدار مسنين

بالصور

إطلالة جريئة.. إلهام شاهين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم

رسالة غير مرئية..5 أبراج أكثرعرضة للتفكير المفرط كيف يغير مسار حياتهم
رسالة غير مرئية..5 أبراج أكثرعرضة للتفكير المفرط كيف يغير مسار حياتهم
رسالة غير مرئية..5 أبراج أكثرعرضة للتفكير المفرط كيف يغير مسار حياتهم

وسط الثلج .. زينة تستعرض رشاقتها بإطلالة لافتة

زينة
زينة
زينة

أول حفل على الجليد.. أحمد عدوية الحاضر الغائب بتوقيع فريق ديسكو مصر

أحمد عدوية بحفل فريق ديسكو مصر
أحمد عدوية بحفل فريق ديسكو مصر
أحمد عدوية بحفل فريق ديسكو مصر

فيديو

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

أزمات الفنانين الصحية

نجوم الفن بين المرض والتعافي.. آخرهم هشام عباس

الفيلم الوثائقى "فؤاد.. الملك المنسي"

عرض الفيلم الوثائقي "فؤاد الملك المنسي".. الأثنين المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

المزيد