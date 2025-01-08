حسن مالك بطل إحدى حلقات ساعته وتاريخه .. تفاصيل

يجسد الفنان الشاب حسن مالك بطولة إحدى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه للمخرج عمرو سلامة، والمسلسل مستوحى من دراما الواقع من ملفات المحاكم المصرية، ويُعرض على قناة dmc بالتزامن مع منصة مع منصة Watch IT.



تدور أحداث مسلسل ساعته وتاريخه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والشباب.

أحدث أعمال حسن مالك الدرامية، مشاركته في بطولة مسلسل الحشاشين الذي يُعد أضخم الإنتاجات في تاريخ الدراما المصرية، حيث قدم مالك دور الحسين الابن الأكبر لحسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين الذي قام بدوره النجم كريم عبد العزيز، والمسلسل تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.



وكان لحسن مالك حضور قوي في الموسم الرمضاني (2023) من خلال مسلسل رشيد بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور. ومن المسلسلات البارزة الأخرى التي شارك مالك في بطولتها؛ خلي بالك من زيزي (2021) بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، ومسلسل بيمبو بطولة أحمد مالك وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، ولعبة النسيان بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود، بالإضافة إلى مسلسل الدراما النفسية اتزان.

أما أحدث أعمال حسن مالك السينمائية فهو فيلم آل شنب للمخرجة آيتن أمين، والذي استضاف عرضه العالمي الأول مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وخلال صيف 2023 كان مالك أحد أبطال فريق فيلم كرة القدم المطاريد، بطولة أحمد حاتم وتارا عماد وطه الدسوقي.