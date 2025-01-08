مدبولي: حوار مجتمعي لتطوير منظومة الثانوية العامة بعد وضع تصور أكثر تفصيلا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما ناقشناه اليوم فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم لكيفية التخفيف من الضغط على الأسر المصرية والطلاب في الثانوية العامة .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :"إحنا بنتكلم عن منظومة تخفف من الأعباء على الطلاب والأسر فيما يتعلق بالثانوية العامة ".

وتابع مدبولي:" تم إحالة ملف تطوير الثانوية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية لوضع صورة اكثر تفصيلا وعقب الانتهاء منه سيتم طرح الأمر للحوار المجتمعي وهناخد وقتنا في هذا الأمر".

وأكمل مصطفى مدبولي :" كل هدفنا تقليل العبء النفسي والعصبي الخاص بالثانوية العامة والذي ينتاب الطلاب والأسر".

ولفت مصطفى مدبولي :" نعي تماما مدى اهمية ملف الثانوية العامة ولا يوجد انفراد بأي أفكار وهناك نقاش متكامل لهذا الأمر وهنام توجه جيد لتطوير منظومة الثانوية العامة".

