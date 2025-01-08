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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

أماني تطلب الخلع في محكمة الأسرة: رفض يسهرني في رأس السنة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي
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وقفت أماني أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب رفضه الخروج معها ليلة رأس السنة وقضاء اليوم مع أصدقائه على المقهى، وبعدها نشبت مشادة كلامية بينهم قام خلالها بسبها بألفاظ وحينما طلبت الطلاق رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع.

أماني تطلب الخلع من زوجها

سردت أماني قصتها مع زوجها بعد زواج استمر 3 سنوات، قائلة «أحنا لسه شباب وفي بداية عمرنا وده تالت كريسماس يعدي علينا ومحبكتش يعني أنه يقضيه سهرة مع أصحابه على القهوة، وعلى الأقل كان يجي يقعد معايا في البيت مش شرط نخرج، لكن هو فضل أصحابه لا وقالي روحي اسهري مع أخواتك».

قالت أماني عن قصتها في محكمة الأسرة «تزوجت قبل 3 سنوات عن قصة حب عمرها 8 سنوات قبل الزواج، فقد كان زوجي صديقا في الجامعة وبعدها تمت خطبتنا بعد فترة من التخرج ثم الزواج، ولم يكن هناك مشكلات بيني وبينه سواء الأصدقاء، فهو يرى أن هناك أوقات في يومه مخصصة لأصدقائه فقط ولا يجوز تحت أي بند أن يتم تغيير هذا».

أكملت أماني «كنا متفقين نسافر يوم رأس السنة أنا وهو لكن جه قبلها وقعد يقولي أنه هيكون شغال ومش هينفع نسافر والوضع وهنخليها سهرة بس، وأنا وافقت لكن كانت المفاجأة أنه يومها الصبح لقيته بيقولي روحي أسهري مع أهلك وأخواتك عشان يوم في نص الأسبوع ومش هينفع نخرج وخليها يوم تاني، وأنا هسهر على القهوة صحابي عاملين سهرة».

تابعت أماني «وبعدها قامت بيني وبينه خناقة لكنه ساعتها شتمني بالأم وأنا مردتش أرد عليه وروحت بيت أهلي وتاني يوم بعد ما خلص سهرته فكر يجي يشوف في ايه، بعد ما خلص شغل ولما جه شتمني تاني في بيت أهلي وطلبت الطلاق منه ولما رفض روحت محكمة الأسرة طلبت الخلع».

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