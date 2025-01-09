آبل تستعد لإطلاق جهازي iPhone SE وiPad 11 لعام 2025

كشفت تسريبات حديثة إلى أن شركة آبل ستكشف عن هاتف iPhone SE 4 الاقتصادي بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة iPad اللوحية الجديدة في أبريل المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع “timesofindia”، ستقدم شركة آبل جهاز iPhone SE وiPad 11 الجديد بحلول أبريل 2025، وفقا لمارك جورمان من "بلومبرج"، اقترح تقرير سابقا أن هذه الأجهزة سيتم إطلاقها جنبا إلى جنب مع نظامي التشغيل iOS 18.3 وiPadOS 18.3، وأوضح جورمان أن الشركة تقوم بتطوير المنتجات بنفس التقدم الزمني للبرامج، فقد لا يتزامن إصدارها مع التحديثات.

وذكر جورمان أن شركة آبل تستهدف إصدارا قبل iOS 18.4، مما يوفر إطارا زمنيا أكثر تحديدا للأجهزة المرتقبة، وبالنسبة للأجهزة اللوحية آيباد، تشير التسريبات إلى أن آبل ستقدم أيضا تحديثات جديدة تشمل تحسينات في الأداء والتصميم، مما يعكس استراتيجية الشركة المستمرة في تجديد خط منتجاتها في مختلف الفئات.



جهاز iPhone SE وiPad 11 لعام 2025

وكانت شركة آبل قد أصدرت الإصدارات الثلاثة السابقة من هاتف iPhone SE في شهر مارس أو أبريل، وقال جورمان عبر منصة المدونات الصغيرة إكس (تويتر سابقا): "نعم، يتم تطوير أجهزة iPad الجديدة واستبدال iPhone SE وإضافة تحسينات لنظام iOS 18.3، لكن هذا لا يعني أنهما سيتم إطلاقهما معا هذا الشهر". وأضاف: "هذا يعني أنه سيتم إطلاقها قبل iOS 18.4، بحلول أبريل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها".

ووفقا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر، قد تتم إعادة تسمية iPhone SE 4 ليصبح iPhone 16E، نشأت تكهنات التسمية من مستخدم منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو” وتم تأكيدها لاحقا بواسطة بعض المسربين.

وتشير بعض الشائعات إلى أن شركة آبل، ستقوم بتغيير العلامة التجارية المحتملة لهاتف iPhone SE وجعله نموذج الميزانية من تشكيلة iPhone 16 الرائدة، سيمثل التغيير المحتمل للاسم تحولا كبيرا عن العلامة التجارية السابقة لخط آيفون منخفض الميزانية.

ويشاع أن الجهاز سيحصل على إعادة تصميم كبيرة، مع اعتماد الجماليات الحديثة لجهاز iPhone 14 والابتعاد عن تصميم iPhone 8 القديم لطراز SE الحالي.

وتتضمن الترقيات الرئيسية شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة، ومصادقة Face ID، ومنفذ شحن USB-C، ليحل محل زر Touch ID وموصل Lightning الموجود في الطراز الحالي.

وتشير المصادر إلى أن الجهاز سيحتوي على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وأحدث معالجات من آبل لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ومن المتوقع أيضا أن تقوم الشركة بتطبيق أول مودم 5G مصمم داخليا في الجهاز.