"نهاية كابوس الثانوية العامة".. التعليم تكشف تفاصيل نظام البكالوريا الجديد

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نظام البكالوريا المصرية الجديد يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، حيث يهدف إلى إنهاء المعاناة المرتبطة بنظام الثانوية العامة التقليدي.

نظام مبسط ومواكب للتطور

أوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن النظام الجديد يتميز بالبساطة مقارنة بالنظام الحالي، ويهدف إلى توفير تجربة تعليمية أفضل وأكثر سلاسة للطلاب.

تغيير مسميات الأقسام الدراسية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام الجديد سيشهد تغييرات مهمة، منها إلغاء التصنيف التقليدي بين القسمين الأدبي والعلمي، ليحل محلهما نظام أكثر شمولية وتكاملاً دون إحداث صدمة للطلاب أو أولياء الأمور.

البرمجة ليست مادة أساسية في البداية

وفيما يتعلق بمادة البرمجة وعلوم الحاسب، أكد زلطة أنها لن تكون مادة أساسية في الصف الأول الثانوي، نظرًا لأن الطلاب سيدرسونها لأول مرة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على تقليل الأعباء عن الطلاب لتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الجديد.

خطوات التطبيق

وكشف زلطة أن مقترح نظام البكالوريا سيُطرح للنقاش في حوار مجتمعي أولاً، ثم يُعرض على البرلمان المصري للحصول على الموافقة النهائية.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.