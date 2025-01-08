تسريب غرفة الـ VAR.. القصة الكاملة لإحالة إبراهيم فايق للمحاكمة

تطورات جديدة في واقعة تسريب الإعلامي إبراهيم فايق فيديو من داخل غرفة الفار خلال إحدى المباريات حيث قررت النيابة إحالة الإعلامي للمحاكمة في اتهامه بتسريب التسجيل الصوتي.

القصة الكاملة لإحالة الإعلامي إبراهيم فايق للمحاكمة

قررت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة إحالة الإعلامي إبراهيم فائق للمحاكمة في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة الإعلامي إبراهيم فايق، في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار لتكون في 26 يناير الجاري.

وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".

وأكد، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.

وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.

وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.

بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.