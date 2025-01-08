ياسمين رئيس تخطف الأنظار برفقة كلبها



نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها برفقة كلبها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس بصورة شتوية وأنيقة ولافتة .



وتتميز ياسمين رئيس بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين رئيس ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين رئيس على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.