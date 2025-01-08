شادي زلطة: نظام البكالوريا الجديد نقلة نوعية في التعليم الثانوي

صرّح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نظام البكالوريا المصرية الجديد يهدف إلى تطوير التعليم الثانوي في مصر، ويقدم نموذجًا تعليميًا شاملًا ومبسطًا، حيث يركز على بناء قدرات الطلاب وإعدادهم لمستقبل تعليمي ومهني أفضل.

تفاصيل المواد الدراسية لكل مرحلة

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد:

"النظام الجديد سيُطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، ويشمل دراسة مواد أساسية تدخل في المجموع الكلي، مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، كما سيدرس الطلاب مواد إضافية خارج المجموع، منها اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب."

وأضاف: "بالنسبة للصف الثاني الثانوي، سيدرس الطلاب مواد أساسية مثل اللغة العربية، التاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى اختيار مادة تخصصية واحدة من بين أربعة تخصصات: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحساب، الأعمال، أو الآداب والفنون."

وأشار إلى أن طلاب الصف الثالث الثانوي سيستمرون في دراسة المواد الأساسية مثل التربية الدينية، مع اختيار مادة تخصصية واحدة من نفس التخصصات المذكورة في الصف الثاني الثانوي.

إعداد وتطبيق النظام الجديد

وأوضح زلطة: "نظام البكالوريا الجديد جاء بمبادرة من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، فور توليه منصبه في أغسطس 2024. تم العمل على النظام بالتعاون مع خبراء في التعليم واعتمادًا على أبحاث علمية ودراسات مطولة مع التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات."

وأضاف: "النظام الجديد سيتم طرحه في حوار مجتمعي موسع، وبعد الموافقة عليه سيتم تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل على الطلاب المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الأول الثانوي، بينما سيستكمل باقي الطلاب في الصفين الثاني والثالث الثانوي دراستهم وفق النظام الحالي للثانوية العامة."

رؤية شاملة لتطوير التعليم

واختتم زلطة حديثه مؤكدًا: “هذا النظام يعكس رؤية الوزارة في تحديث التعليم المصري بما يتماشى مع المعايير العالمية، مع الحفاظ على التدرج في التطبيق لتجنب أي أعباء إضافية على الطلاب وأولياء الأمور.”