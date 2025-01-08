ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

نجحت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مديرية التموين، في ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم بنطاق مركز فوة، والمخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة تموينية بإشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ.

وضبطت الحملة السيارة «نصف نقل»، محملة بـ 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي وزن 1.5 طن دقيق بلدي مدعم.

وجرى التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.