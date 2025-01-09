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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

قبل تطبيقه العام المقبل.. خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب نظام البكالوريا

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي
ياسمين بدوي
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علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، على نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) التي تقرر تطبيقها من العام المقبل ، بعد أن كشف مجلس الوزراء و وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها كاملة خلال الساعات الماضية .

وقال الدكتور تامر شوقي ، ان  نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) به العديد من المميزات ، المتمثلة في :

  • تعدد المسارات في الثانوية العامة ليشمل ٤ مسارات وليس تخصصين فقط، هى الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب والاعمال ، الأداب والفنون، مما يتيح فرصة اكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته
  •  التركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل
  •  تعدد فرص التقييم (التقييم المستمر ) واتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه
  •  قصر عدد المواد في سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية
  • إتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات
  •  تسمح بالاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة
  • تتضمن احداث تطوير في كافة المناهج الدراسية
  •  دراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد

كما أوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي ، أن  نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) به أيضا عددا من الاشكاليات ، حيث تساءل " كيف سيتم التطبيق على طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم (وهذا يعنى تطوير واعداد مناهج جديدة ) على الرغم من انه من المخطط احداث تطوير في مناهج هذا الصف بعد سنتين من الان؟ 

كما انتقد الدكتور تامر شوقي عدم وضوح التصور الخاص بـ البكالوريا المصرية بكافة تفاصيله ، وعدم التمهيد لوجود هذا المقترح من البداية ، كما انتقد ايضا سرعة تغيير نظم الثانوية العامة بشكل يثير الربكة للجميع

ورفض الدكتور تامر شوقي شغل الامتحانات في المدارس لمدة ٤ شهور في السنة مايو ويونيو ويوليو واغسطس ،و جعل البرمجة والحاسب الآلى مادة غير مضافة للمجموع رغم تأكيد القيادة السياسية على أهميتها ، وادراج التربية الدينية كمادة أساسية وهو أمر غير ممكن بالوضع الحالي

وكانت قد زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا سارا بشأن عدد المواد التي سيدرسها الطلاب في بديل الثانوية العامة المعروف بنظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه من العام المقبل 

الصف الثالث الثانوي

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في بديل الثانوية العامة المعروف بنظام البكالوريا المصرية ، سوف يدرس طلاب الصف الثالث الثانوي بمختلف التخصصات مادة أساسية واحدة هي التربية الدينية

ثم تنقسم المواد التخصصية كالتالي :

الطب وعلوم الحياة : الاحياء مستوى رفيع والكيمياء مستوى رفيع

الهندسة وعلوم الحساب : الرياضيات مستوى رفيع و الفيزياء مستوى رفيع

الاعمال : الاقتصاد مستوى رفيع والرياضيات

الاداب والفنون : الجغرافيا مستوى رفيع + الإحصاء 
 

وبناء على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن مواد الصف الثالث الثانوي في نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) فلن يدرس طلاب 3 ثانوي اللغة العربية ولا اللغة الإنجليزية 


الصف الثاني الثانوي  

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في بديل الثانوية العامة المعروف بنظام البكالوريا المصرية ، سوف يدرس طلاب الصف الثاني الثانوي بجميع التخصصات 3 مواد أساسية فقط وهي اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى.

وبالإضافة لذلك يدرس طلاب الصف الثاني الثانوي مواد تخصصية يختار الطالب مادة واحدة منها وهي كالتالي :

الطب وعلوم الحياة : الرياضيات / الفيزياء

الهندسة وعلوم الحساب : الكيمياء / البرمجة

الأعمال : محاسبة / إدارة أعمال

الآداب والفنون : علم النفس / اللغة الأجنبية الثانية

جدير بالذكر أن الصف الأول الثانوي في نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة ) هي مرحلة تمهيدية ، ثم تبدأ المرحلة الرئيسية خلال الصفين الثاني والثالث الثانوي 

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