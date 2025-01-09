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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

ضياء رشوان عن القمة المصرية اليونانية القبرصية: سياسة خارجية مختلفة لمصر في عهد الرئيس

الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
هاني حسين
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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ قمة آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، هي القمة العاشرة من نوعها، فقد بدأت في نوفمبر 2014.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، في تغطية خاصة، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التاريخ المذكور جاء بعد 4 شهور فقط لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وهو ما يعبر عن سياسة مختلفة في عهد الرئيس السيسي".

وتابع: "مختلفة، بمعنى أن أكبر عدد ممكن من الزيارات الخارجية والاتصالات الهاتفية واستقبال الضيوف في مصر أو القمم الافتراضية تمت خلال عشرة سنوات منذ إبريل 2014 حتى مارس 2024، وبها أرقام وإحصائيات لا تخطر على بال أحد".

وواصل: "الرئيس سافر خلال الـ10 سنوات بمعدل سنوي 17 سفرية في السنة الواحدة، بإجمالي 173 زيارة خارجية، والأولويات واضحة، أولها الإطار العربي في الزيارات الخارجية والاستقبالات الداخلية والقمم الثلاثية والأكثر من الثلاثية.

مصر السيسي اخبار التوك شو ضياء رشوان قبرص اليونان

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