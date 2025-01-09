موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أبو قير للأسمدة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

موعد المباراة: ستُقام المباراة عصر اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي.

ستُقام المباراة عصر اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي. انطلاق المباراة: من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا. القنوات الناقلة: ستنقل المباراة حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

استعدادات الزمالك:

خصص الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس فقرة خاصة خلال التدريب الأخير لتعليم اللاعبين ركلات الترجيح، استعدادًا لأي احتمالية للجوء إليها في المباراة.

طاقم التحكيم:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم المباراة، والذي يضم: حكم الساحة: إبراهيم محمد. الحكم المساعد الأول: أحمد عبد الغني. الحكم المساعد الثاني: إسلام أبو العطا. الحكم الرابع: محمد الشرقاوي.



ويهدف الزمالك إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباريات الأخيرة.