سوق المستعمل .. شيفروليه أفيو للبيع بـ 300 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لتساعدهم علي التنقل بأسرهم والذهاب إلي أعمالهم، وذلك بفضل ما يتواجد بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وتوافره تلك السيارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات شيفروليه أفيو موديل 2010، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010

- مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2010 الخارجية

سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010

تمتلك سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك شيفروليه أفيو موديل 2010

سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010

تعرض سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 للبيع باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2010 الداخلية

سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010

زودت مقصورة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، واحزمة أمان، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وتم تثبيت أذرعه علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات والإشارات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية .

- سعر شيفروليه أفيو موديل 2010

سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010

سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .